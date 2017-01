Man City : Guardiola pense à la retraite Par Eric Bethsy - Le 02/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Après la victoire de Manchester City contre Burnley (2-1) ce lundi, pour le compte de la 20e journée de Premier League, le manager Pep Guardiola s’est exprimé sur son avenir. Et plus précisément sur la fin de sa carrière d’entraîneur. "A Manchester City, je resterai trois ans ou plus, mais je me rapproche de la fin de ma carrière d’entraîneur, j'en suis sûr, a confié l’Espagnol. Je veux toujours imaginer que la prochaine étape de ma carrière sera meilleure, sinon, je ne serais pas ici. Au moment où je le sentirai, et je suis un peu dans ce processus, ce sera la fin de ma carrière. Je ne serai pas entraîneur à 60 ou 65 ans." Une annonce plutôt surprenante de la part du technicien de 45 ans, reconnu comme l’un des meilleurs coachs au monde. Une annonce plutôt surprenante de la part du technicien de 45 ans, reconnu comme l’un des meilleurs coachs au monde.

