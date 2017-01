Man City : Fernandinho égale Balotelli Par Eric Bethsy - Le 02/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Expulsé pour un tacle dangereux contre Burnley (2-1 pour les Citizens) ce lundi, pour le compte de la 20e journée, le milieu de Manchester City Fernandinho (31 ans, 17 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a réussi l’exploit de récolter trois cartons rouges lors de ses six dernières rencontres toutes compétitions confondues ! Il s’agit de sa deuxième expulsion en championnat, ce qui lui vaudra une suspension de quatre matchs selon le règlement de la Premier League. A noter qu’aucun joueur de City n’avait pris deux cartons rouges dans la même saison en championnat depuis un certain Mario Balotelli en 2011-2012. A ce rythme, le Brésilien devrait vite dépasser l’attaquant de Nice. A ce rythme, le Brésilien devrait vite dépasser l’attaquant de Nice.

