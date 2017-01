Lyon : Genesio veut prêter un joueur

En raison de la rude concurrence dans l’entrejeu de l’Olympique Lyonnais, Olivier Kemen (20 ans, 2 apparitions en L1 cette saison) ne parvient pas à se faire une place dans le groupe de Bruno Genesio. A tel point que l’entraîneur des Gones conseille à son milieu de terrain de partir en prêt cet hiver.

"Pour Olivier, si on peut trouver un terrain d’entente pour un prêt, ça peut être bien pour lui comme pour nous, a confié le technicien. On a beaucoup de monde au milieu donc, plutôt que de jouer en CFA, c’est mieux qu’il puisse évoluer à un niveau plus en adéquation avec ses qualités et qu’on puisse l’évaluer."

Reste à savoir si l’ancien joueur de Newcastle aura l’occasion de rebondir en L1.