OM : Payet, West Ham intransigeant !

Comme prévu, le dossier Dimitri Payet (29 ans, 17 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) s'annonce presque impossible pour l'Olympique de Marseille cet hiver. Très intéressé par le retour du milieu de terrain tricolore (voir brève 8h31), le club phocéen va se heurter à l'intransigeance de West Ham.

Auteurs d'une première partie de saison décevante avec une 12e place en Premier League, les Hammers comptent sur l'international français pour remonter au classement et vont refuser toutes les offres olympiennes le concernant d'après The Telegraph. Ce n'est bien évidemment pas une surprise et même une proposition entre 30 et 40 millions d'euros ne devrait pas suffire pour faire craquer West Ham... L'été prochain, la donne pourrait être différente.