Rennes : même à 30 M€, c'est non pour Gnagnon !

Rennes : même à 30 M€, c'est non pour Gnagno n ! « Par Damien Da Silva - Le 02/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le FC Séville va devoir revoir ses plans ! Auteur d'une première partie de saison solide, le défenseur central de Rennes Joris Gnagnon (19 ans, 9 matchs en L1 cette saison) a été annoncé dans le viseur du club andalou avec une supposée offre à 10 millions d'euros (voir ici). Mais de son côté, l'entraîneur breton Christian Gourcuff n'a pas l'intention de vendre son joueur. "Gnagnon, c’est fermé. Même à 30 millions, il ne part pas. (...) Le but est bien de former des joueurs pour qu’ils jouent, pas pour les vendre, puis de profiter de leur progression. Dès lors qu’ils ont pris une autre dimension, alors on peut discuter. Cela me fait penser à Ousmane Dembélé. Pour moi, c’est un cas qui ne doit pas se reproduire", a lâché le technicien pour Ouest-France. A 30 millions d'euros, les dirigeants de Rennes tiendront peut-être un autre discours que leur coach... Mais après cette sortie médiatique de Gourcuff, un départ cet hiver de Gnagnon paraît improbable. A 30 millions d'euros, les dirigeants de Rennes tiendront peut-être un autre discours que leur coach... Mais après cette sortie médiatique de Gourcuff, un départ cet hiver de Gnagnon paraît improbable.

