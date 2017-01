Chelsea : D. Costa a failli partir cet été... « Par Damien Da Silva - Le 02/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Actuellement meilleur buteur de Premier League, l'attaquant Diego Costa (28 ans, 18 matchs et 14 buts en Premier League cette saison) régale cette saison sous les couleurs de Chelsea. Et pourtant, après un exercice 2015-2016 difficile, l'international espagnol a été tout proche de retourner à l'Atletico Madrid l'été dernier. "J’allais partir. J’étais sur le point de le faire. J’ai eu la possibilité d’aller à l’Atletico Madrid en raison de la famille et de la vie que j’ai là-bas. Mais ce n’est pas à cause de Chelsea, les supporters me donnent beaucoup d’amour ici. Je suis vraiment heureux. Je voulais changer pour des raisons familiales, mais ça ne s’est pas fait et je continue d’être heureux ici. C’était important aussi que le manager, dès la première minute, dise qu’il comptait sur moi", a apprécié Costa pour le Daily Mail. Grâce à la confiance d'Antonio Conte, l'avant-centre a retrouvé son meilleur niveau ! Grâce à la confiance d'Antonio Conte, l'avant-centre a retrouvé son meilleur niveau !

