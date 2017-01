Lille : Batshuayi, des contacts établis !

Lille : Batshuayi, des contacts établi s ! « Par Damien Da Silva - Le 02/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Et si Michy Batshuayi (23 ans, 11 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) revenait en Ligue 1 ? Transféré de l'Olympique de Marseille à Chelsea l'été dernier pour environ 40 millions d'euros, le buteur ne parvient pas à s'imposer chez les Blues avec un temps de jeu faible sous les ordres d'Antonio Conte. D'après les informations du tabloïd The Sun, Lille serait intéressé par le profil du Belge ! Ainsi, Luis Campos, le conseiller du futur propriétaire du LOSC Gérard Lopez, aurait contacté les dirigeants de Chelsea pour évoquer un éventuel prêt sans option d'achat de Batshuayi lors de la seconde partie de saison. Cependant, Conte ne serait absolument pas favorable à un départ de l'ancien Marseillais et souhaiterait le conserver. Puis de son côté, le jeune talent serait-il séduit par la perspective d'évoluer à Lille ? Car malgré son départ, le Diable Rouge semble très attaché à l'OM...

