PSG : le constat étonnant d'Emery sur Di Maria

Auteur d'une première partie de saison décevante, l'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria (28 ans, 15 matchs et 1 but en L1 cette saison) n'a pas été à la hauteur de son statut. Et pourtant, publiquement, l'entraîneur parisien Unai Emery a été visiblement satisfait du niveau de jeu de l'Argentin.

"Quand une référence comme Ibrahimovic s'en va, ce sont les autres grands joueurs comme Di Maria qui assument cette responsabilité. Ils sont donc plus exposés aux yeux des supporters. Angel est un joueur de grande expérience et très important. Son rendement a été bon, nous pensons et nous y croyions qu'il sera encore meilleur. Je suis sûr qu'il va y arriver pendant la phase retour", a lancé Emery pour le quotidien espagnol Marca.

Très critiqué, Di Maria appréciera sûrement le soutien de son coach.