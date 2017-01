PSG : Emery juge l'arrivée de Draxler « Par Damien Da Silva - Le 02/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pas encore officialisée par le Paris Saint-Germain, l'arrivée de l'ailier Julian Draxler (23 ans) chez le champion de France en titre pour environ 42 millions d'euros, bonus compris, a d'ores et déjà été annoncée par Wolfsbourg. Dans les colonnes du quotidien Marca, l'entraîneur parisien Unai Emery s'est confié sur le recrutement de l'international allemand. "Avec Draxler, nous intégrons un jeune joueur avec un niveau contrasté. Il va apporter de la verticalité et de la qualité dans la dernière passe en phase offensive, et la capacité de jouer plus près du but adverse", a estimé le technicien espagnol. La concurrence s'annonce rude dans le secteur offensif du PSG entre Draxler, Lucas, Angel Di Maria ou encore Hatem Ben Arfa. La concurrence s'annonce rude dans le secteur offensif du PSG entre Draxler, Lucas, Angel Di Maria ou encore Hatem Ben Arfa.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+