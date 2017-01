PSG : Emery serein pour l'avenir

A la suite d'une première partie de saison mitigée, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery sera attendu au tournant après la trêve hivernale. Malgré les nombreuses critiques concernant son équipe, le technicien espagnol s'est montré optimiste pour le futur dans les colonnes du quotidien ibérique Marca.

"Dans le football, on mesure avec les résultats d’un point de vue extérieur. En interne, on peut évaluer le développement. On ne gagne pas en septembre ou en décembre, mais c’est à ce moment qu’on met en place le processus. Le club veut se consolider en tant que vainqueur en France et développer ses succès à l’extérieur, je parle de la Ligue des Champions. Mais il faut du temps pour cela", a rappelé le coach du PSG.

Reste à savoir si Emery aura réellement le temps pour faire ses preuves, notamment en cas d'échec en C1 avec le 8e de finale face au FC Barcelone.