PSG : Puel prend la défense de Ben Arfa

Débarqué libre au Paris Saint-Germain l'été dernier après sa belle année à Nice, le milieu offensif Hatem Ben Arfa (29 ans, 14 apparitions en L1 cette saison) a connu une première partie de saison très difficile. En cette période compliquée, l'international tricolore peut compter sur le soutien indéfectible de son ancien entraîneur chez les Aiglons Claude Puel.

"Hatem, pour moi, est un joueur hors normes. Je ne compare pas les niveaux, mais il est comme Ibrahimovic : il doit se sentir important pour bien s’exprimer. Il ose, tente des gestes ou des rushs qui sortent de l’ordinaire. Mais il ne peut pas exprimer son potentiel s’il se sent discuté ou ne joue que de temps en temps, a assuré le coach de Southampton dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Ce n’est plus un jeune à qui on peut demander d’entrer quinze ou cinq minutes pour tout exploser. C’est désormais un joueur établi, un dynamiteur, et il faut accepter son jeu à risque. On s’envoie des SMS. Il s’accroche, il est très volontaire."

La bonne volonté de Ben Arfa sera-t-elle suffisante pour lui permettre de s’imposer au PSG ? Pas sûr...