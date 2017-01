PSG : Emery fait le point pour Jesé « Par Damien Da Silva - Le 02/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En difficulté depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l'été dernier en provenance du Real Madrid pour 25 millions d'euros, l'ailier Jesé (23 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison) pourrait mettre les voiles lors de ce mercato d'hiver. Alors que l'Espagnol se retrouve annoncé avec insistance en prêt à l'AS Roma (voir ici), l'entraîneur du PSG Unai Emery a fait un point sur sa situation. "Jesé a besoin de jouer, j'étais content quand il a joué car son travail a été bon et qu'il était impliqué avec l'équipe. Mais il doit avoir une continuité dans son temps de jeu pour lui donner confiance et c'est difficile. Nous avons parlé d'une possibilité avec lui et nous devons analyser la meilleure solution pour le club et pour lui", a confié le technicien ibérique dans les colonnes de Marca. Pour rappel, Jesé souhaiterait être prêté lors de la seconde partie de saison au sein de la formation de sa ville natale, l'UD Las Palmas. Pour rappel, Jesé souhaiterait être prêté lors de la seconde partie de saison au sein de la formation de sa ville natale, l'UD Las Palmas.

