Lille : Corchia évoque son futur

Incontournable à Lille, le latéral droit Sébastien Corchia (26 ans, 19 matchs et 1 but en L1 cette saison) a franchi un cap en 2016 en intégrant notamment l'équipe de France. Un temps annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, le Dogue a évoqué son futur et s'est dit ouvert à l'idée d'un départ vers un autre championnat.

"À 26 ans, j'ai déjà une belle carte de visite en Ligue 1. On verra en juin. Un nouveau propriétaire doit arriver et ça peut être un très bon challenge pour moi. On discutera et on verra. Mon agent a quelques contacts. Mais rester à Lille est une solution. Je me sens prêt à passer ce cap d'aller dans un autre championnat. Quand on est joueur, on a envie de jouer toutes les grandes compétitions. Mais je me sens bien au LOSC et c'est difficile de se projeter déjà sur juin", a assuré le Français dans les colonnes de La Voix du Nord.

Lié au LOSC jusqu'en juin 2018, Corchia ne devrait pas manquer de sollicitations l'été prochain.