Man Utd : Smalling pisté par Everton

En quête de renforts de qualité, Everton garde un œil très attentif sur la situation des joueurs de Manchester United. Après les rumeurs concernant Morgan Schneiderlin et Memphis Depay (voir ici), les Toffees aimeraient recruter le défenseur central Chris Smalling (27 ans, 9 matchs et 1 but en Premier League cette saison) selon le Daily Star.

Moins utilisé cette saison par l'entraîneur José Mourinho, l’international anglais revient tout juste d’une blessure à un genou et ne devrait pas quitter les Red Devils cet hiver. En effet, on imagine mal le coach portugais se séparer d’un élément à ce poste avec le départ d’Eric Bailly à la CAN.