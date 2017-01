OM : les dirigeants veulent Payet !

OM : les dirigeants veulent Paye t ! « Par Damien Da Silva - Le 02/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique de Marseille veut frapper très fort sur ce mercato d'hiver ! D'après les informations du quotidien L'Equipe, le président marseillais Jacques-Henri Eyraud s'est fixé l'objectif de faire revenir le milieu offensif Dimitri Payet (29 ans, 17 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) au sein du club phocéen et pourrait réaliser une offre entre 30 et 40 millions d'euros à West Ham ! voir ici). Cependant, il paraît très difficile pour l'OM de convaincre les Hammers de lâcher l'un des leurs meilleurs éléments en cours de saison, surtout que Payet intéresse les plus grands clubs européens. Si ce dossier semble compliqué pour cet hiver, il pourrait être l'une des priorités de Marseille l'été prochain... De son côté, l'international français a récemment évoqué cette hypothèse et semble plutôt ouvert à un retour sur la Canebière (). Cependant, il paraît très difficile pour l'OM de convaincre les Hammers de lâcher l'un des leurs meilleurs éléments en cours de saison, surtout que Payet intéresse les plus grands clubs européens. Si ce dossier semble compliqué pour cet hiver, il pourrait être l'une des priorités de Marseille l'été prochain...

