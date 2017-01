Man Utd : Ibra massacre les consultants !

Auteur d'un début de saison plus que convaincant avec Manchester United, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 18 matchs et 12 buts en Premier League cette saison) a traversé une période creuse durant les mois de septembre et d'octobre où il a été très critiqué par certains consultants en Angleterre. Interrogé par le Daily Mail, le Suédois a littéralement dézingué ses détracteurs.

"Je me sens bien. Je ne sais pas combien d’années il me reste mais je me régale encore. Je suis venu en Premier League et tout le monde pensait que ce ne serait pas possible mais comme à chaque fois, je leur fais manger leurs c..., a asséné le Scandinave, rancunier, qui ne s'est pas arrêté là. Cela me donne beaucoup d’énergie, croyez-moi, parce qu’ils sont payés à dire de la merde et moi je suis payé pour jouer au football. C’est comme ça que j’apprécie les choses. Chaque année, les clubs de Premier League m’ont appelé et je ne le sentais pas. Je voulais venir quand tout le monde pensait que j’étais dépassé."

Ibrahimovic commence très bien l'année 2017 !