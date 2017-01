PSG : une offre pour Alexis Sanchez ?

PSG : une offre pour Alexis Sanche z ? « Par Youcef Touaitia - Le 02/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En quête d’un renfort offensif en plus de l’arrivée prochaine de Julian Draxler, le Paris Saint-Germain serait déjà passé à l’action pour l’attaquant d’Arsenal Alexis Sanchez (28 ans, 19 matchs et 12 buts en Premier League cette saison). Selon Don Balon, le Chilien, embourbé dans des négociations très compliquées avec ses dirigeants pour la prolongation de son contrat qui expire en juin 2018, aurait reçu trois offres alléchantes. Parmi celles-ci, une proposition du champion de France en titre, bien supérieure à celle de la direction londonienne, une autre de l’Inter Milan et un salaire mirobolant venu de Chine. Si l’information est à prendre avec de grosses pincettes, il parait évident que le PSG ne laissera pas une telle occasion lui passer sous le nez. En attendant un possible accord avec ses supérieurs, Sanchez ne manquera pas de sollicitations au cours des prochaines semaines...

