Nantes : 3 recrues Doyen Sports en approche !

Nantes : 3 recrues Doyen Sports en approch e ! Par Romain Lantheaume - Le 01/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Le mercato d'hiver s'annonce agité du côté du FC Nantes ! En meilleure forme avec trois victoires de rang depuis la nomination de l'entraîneur Sergio Conceição, les Canaris devraient enregistrer trois renforts (deux Portugais et un Brésilien) au cours des prochains jours d'après le journal 20 Minutes. Le quotidien précise que l'arrivée de ces recrues est déjà actée depuis plusieurs semaines et qu'elles appartiendraient toutes au controversé fonds d'investissement Doyen Sports, qui gère les intérêts du coach portugais. Des discussions avec deux autres joueurs auraient lieu sans qu'on sache s'il s'agit également d'éléments estampillés Doyen Sports. Les noms du milieu défensif de la réserve de Porto, Tomas Podstawski (21 ans), convalescent après une opération aux ligaments croisés, et de l'attaquant de Sheffield Wednesday, Lucas Les noms du milieu défensif de la réserve de Porto, Tomas Podstawski (21 ans), convalescent après une opération aux ligaments croisés, et de l'attaquant de Sheffield Wednesday, Lucas João (23 ans), circulent en parallèle.

