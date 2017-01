Lyon : Genesio prévient pour l'attaquant Par Romain Lantheaume - Le 01/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- En quête d'une doublure à Alexandre Lacazette en ce mois de janvier, l'Olympique Lyonnais s'intéresse aux attaquants Filip Djordjevic (Lazio Rome) et Carlos Vela (Real Sociedad) (voir l'article de 15h35). Mais s'ils ne trouvent pas chaussure à leur pied, les Gones ne recruteront pas à tout prix, a annoncé l'entraîneur rhodanien, Bruno Genesio. "Pour l'instant, on réfléchit à plusieurs solutions, mais il faut que ça satisfasse tout le monde et que ça amène une plus-value à l'équipe. Il ne s'agit pas d'empiler les joueurs pour dire qu'on a recruté, mais il s'agit de se renforcer, a nuancé le technicien lyonnais ce dimanche devant la presse. Si on a la possibilité de le faire, on va le faire. Si, pour X raisons, on n'en a pas la possibilité, on fera avec les joueurs qui sont ici. Et puis, il y a aussi des jeunes joueurs qui peuvent se révéler." S'il espère aller loin en Ligue Europa, le vice-champion de France aurait bien besoin d'un avant-centre supplémentaire. S'il espère aller loin en Ligue Europa, le vice-champion de France aurait bien besoin d'un avant-centre supplémentaire.

