Arsenal : pour Wenger, Giroud "c'est de l'art"

En ouvrant le score contre Crystal Palace (2-0) dimanche en Premier League, l'attaquant d'Arsenal, Olivier Giroud (30 ans, 12 apparitions et 5 buts en Premier League cette saison), a d'ores et déjà inscrit l'un des plus beaux buts de l'année 2017. En poste chez les Gunners depuis 1996, le coach du Français, Arsène Wenger, n'avait jamais assisté à un tel bijou !

"En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu un tel but, avec un ballon si haut et dans le dos, je ne m'en souviens pas, a certifié l'Alsacien au micro de SFR Sport. Le geste est magnifique, surprenant, spectaculaire et efficace, tout est réuni pour en faire de l'art. A l'entraînement, quand il fait ses gammes devant le but, il met des buts spectaculaires, mais un comme celui-là je ne l'ai jamais vu en marquer."

Titulaire pour la deuxième fois consécutive, le Tricolore a parfaitement rendu la confiance à son coach avec un deuxième but d'affilée.