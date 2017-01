PSG : la Roma ne lâche pas Jesé !

En instance de départ en prêt cet hiver, l'ailier du Paris Saint-Germain, Jesé (23 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison), souhaite rejoindre le club de sa ville natale, l'UD Las Palmas. Problème : la formation insulaire ne parvient pas à un accord avec le PSG pour prendre en charge une partie du salaire de l'Espagnol. Du coup, la piste la plus chaude mènerait désormais du côté de l'AS Roma, en quête d'un joueur susceptible de pallier le départ de l'Egyptien Mohamed Salah à la CAN 2017.

D'après la tabloïd The Sun, l'ancien Madrilène a recalé Liverpool et Tottenham cet hiver afin de rejoindre la Louve. Une rencontre entre les dirigeants franciliens et leurs homologues italiens devrait même avoir lieu. De l'autre côté des Alpes, Sport Mediaset confirme cette piste et évoque la possibilité d'un prêt à 3 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 22 M€. D'après Il Tempo, la prise en charge du salaire de l'Ibère poserait cependant aussi problème à l'actuel 2e de Serie A. Plus qu'un petit effort pour la Roma ?