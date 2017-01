Man City : Y. Touré juge les débuts de Guardiola « Par Romain Lantheaume - Le 01/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que Manchester City a été éjecté du podium de la Premier League à l'issue de sa défaite contre Liverpool (0-1) samedi lors de la 19e journée, l'entraîneur Pep Guardiola effectue des débuts moyens sur le banc des Skyblues. Pour son milieu de terrain Yaya Touré (33 ans, 8 matchs et 3 buts en Premier League cette saison), qui l'a déjà connu au FC Barcelone, le technicien espagnol doit faire face à plus de difficultés en Angleterre. "Barcelone, c'était un autre contexte, c'était les plus grands joueurs du monde certes, mais il y a aussi là-bas une philosophie déjà en place. (…) Ça a été beaucoup plus facile parce que les joueurs qui venaient étaient pris exprès, on savait que ces joueurs pouvaient s'adapter facilement à cette tactique, a argué l'Ivoirien au micro de SFR Sport. Ici, les joueurs viennent de différents horizons, ce sont des joueurs qui ont déjà une certaine culture du football. (…) Il a besoin de s'adapter, il a besoin de faire comprendre à ses joueurs ce qu'il veut." Relégués à dix points du leader, Chelsea, les Citizens auront du mal à décrocher le titre cette saison. Relégués à dix points du leader, Chelsea, les Citizens auront du mal à décrocher le titre cette saison.

