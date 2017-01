Attentat : le message émouvant de Turan

Les festivités du Nouvel An ont été endeuillées par un terrible attentat qui a fait au moins 39 morts et plus de 60 blessés samedi soir dans une boîte de nuit d’Istanbul. Frappé en plein cœur par cette tragédie, l’international turc du FC Barcelone, Arda Turan (29 ans, 11 matchs et 2 buts en Liga cette saison), a rendu hommage aux victimes.

"Oui, nous sommes dans la souffrance, mais nous resterons unis, ferons front ensemble et ne laisserons pas le terrorisme l'emporter. Mes condoléances à toi, ma Turquie", a lancé le milieu offensif catalan sur son compte Twitter. Un message très émouvant…