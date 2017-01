Valence : Zaza derrière le départ de Prandelli !

Valence : Zaza derrière le départ de Prandell i ! « Par Romain Lantheaume - Le 01/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Démissionnaire avec fracas de son poste d’entraîneur du FC Valence vendredi, Cesare Prandelli a épinglé les dirigeants du club ché et leur obsession du chiffre pour justifier son départ (voir ici). Le technicien italien a également expliqué que le non-recrutement de l’attaquant de la Juventus Turin, Simone Zaza (25 ans, 8 matchs en Premier League cette saison), tout juste rentré d'un prêt compliqué à West Ham, avait marqué un point de non-retour. "Les dirigeants m'avaient expliqué qu'en janvier, on pourrait renforcer l'équipe. J'ai été à Singapour avec Peter Lim, nous avons parlé d'un nom en particulier, Simone Zaza, et nous avons concentré nos efforts sur lui. C'était important qu'il soit là le 27. Le 27, le joueur n'était pas là, a regretté l’ancien sélectionneur de l’Italie en conférence de presse. J'ai demandé des explications lors d'un appel vidéo avec le président. Il m'a dit que le projet initial de recruter quatre joueurs est passé à un renfort. Je devais choisir soit un attaquant soit un milieu et donner ma réponse dans les vingt-quatre heures." Au pied du mur, Prandelli a préféré claquer la porte ! Au pied du mur, Prandelli a préféré claquer la porte !

