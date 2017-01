Real : Marcelo n'a pas aimé les vœux de Kroos

Au moment de souhaiter une bonne année 2017, le milieu de terrain allemand Toni Kroos (26 ans, 12 matchs et 1 but en Liga cette saison) a opté pour des vœux chambreurs faisant référence au 7-1 infligé par la Mannschaft au Brésil en demi-finale du Mondial 2014 (voir la brève de 12h55). Cette boutade a évidemment eu du mal à passer auprès de son coéquipier brésilien du Real Madrid, Marcelo (28 ans, 12 matchs et 1 but en Liga cette saison).

"Bonne année à tous, bonne santé et toujours du RESPECT pour les autres !", a tweeté le latéral gauche, en semblant vouloir recadrer son partenaire. "Beaucoup de bruit pour une petite blague. Je vous souhaite une bonne et heureuse année !", a ensuite posté Kroos pour tenter de désamorcer la polémique.

La colère des Auriverdes est compréhensible, mais il faut reconnaître que la blague de Kroos était géniale !