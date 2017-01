Watford : Kaboul en veut à Pochettino « Par Romain Lantheaume - Le 01/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce dimanche, Watford accueille Tottenham (14h30) dans le cadre de la 19e journée de Premier League. Les retrouvailles entre le défenseur central des Hornets, Younès Kaboul (30 ans, 11 matchs en Premier League cette saison), et le manager des Spurs, Mauricio Pochettino, s’annoncent glaciales, le Français en voulant toujours à l’Argentin qui l’a écarté sans explications en 2014 lorsqu’il évoluait au sein du club londonien. "La fin n’a pas été bonne. Parce que le manager ne m’a pas respecté à 100%. Quand Mauricio est arrivé, nous avons eu un échange respectueux. Et puis quelque chose est arrivé, je ne sais pas quoi. J’ai été blessé et après, il ne m’a plus parlé. Il ne me mettait pas dans l’équipe, sans aucune raison, a déploré l’ancien Auxerrois dans les colonnes du Daily Mail. Il a été capitaine dans des bons clubs comme le PSG, où il a été entraîné par Luis Fernandez, un très bon manager. J’ai dit : ‘Comment vous vous seriez senti s’il vous avait laissé tomber sans raison ?’. Il m’a répondu : ‘C’était différent’. Ensuite, je lui ai serré la main et nous avons cessé de nous parler. C’était la fin." Autant dire qu’il ne faudra pas s’attendre à une poignée de main chaleureuse entre les deux hommes ! Autant dire qu’il ne faudra pas s’attendre à une poignée de main chaleureuse entre les deux hommes !

