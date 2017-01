Man City : Y. Touré - "Chelsea plus avantagé" « Par Romain Lantheaume - Le 01/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu par Liverpool (0-1) samedi dans le choc de la 19e journée de Premier League, Manchester City, 3e, a perdu gros puisque les Skyblues pointent désormais à 4 points de leur adversaire et surtout à dix longueurs du leader, Chelsea. Rattraper ces deux concurrents sera difficile, a reconnu le milieu de terrain des Citizens, Yaya Touré (33 ans, 8 matchs et 3 buts en Premier League cette saison), d’autant plus qu’ils bénéficient d’un calendrier plus light. "Je crois qu’aujourd’hui, les plus avantagés, ce sont Chelsea et Liverpool parce qu’ils n’ont pas de compétition européenne, ils n’ont que le championnat, a souligné l’Ivoirien au micro de SFR Sport. Je crois que Leicester a montré l’exemple (…). C’est beaucoup plus avantageux de jouer un match par semaine que de jouer trois matchs par semaine. Physiquement, mentalement, c’est très important." L’équipe de Pep Guardiola risque effectivement d’avoir du mal à revenir dans la course… L’équipe de Pep Guardiola risque effectivement d’avoir du mal à revenir dans la course…

