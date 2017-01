Man Utd : Mourinho cartonne l’agent de Martial !

Man Utd : Mourinho cartonne l’agent de Martia l ! « Par Romain Lantheaume - Le 01/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Courtisé par le FC Séville ou encore West Ham, l’ailier de Manchester United, Anthony Martial (21 ans, 12 matchs et 2 buts en Premier League cette saison), a vu son coach, José Mourinho, fermer la porte à un départ (voir ici). Samedi, à l’issue de la victoire contre Middlesbrough (2-1) marquée par un but et une belle performance du Français, le Special One a conseillé à son joueur de prendre ses distances avec son agent ! "Martial doit m’écouter et pas son agent, a taclé le Portugais en conférence de presse. Il doit m’écouter à chaque entraînement, à chaque retour que je lui fais pour qu’il progresse. Avec Martial, je lis tous les jours dans les journaux : ‘Martial va à Séville, Martial part en prêt, Martial n’est pas heureux.’ Il doit m’écouter." Un recadrage clair de la part du coach des Red Devils, qui a cependant pris soin de souligner aussi la belle prestation de l’ancien Monégasque. Un recadrage clair de la part du coach des Red Devils, qui a cependant pris soin de souligner aussi la belle prestation de l’ancien Monégasque.

