Nantes : Sigthorsson, Kita pas très content... Par Romain Lantheaume - Le 31/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Initialement prêté pour un an en échange de 700 000 euros, l'attaquant Kolbeinn Sigthorsson (26 ans) va regagner Nantes dès cet hiver. En effet, Galatasaray, qui n'a pas pu compter sur l'Islandais, blessé, a décidé de mettre un terme à son prêt (voir ici). Un choix soudain qui n'a pas été du goût du président des Canaris, Waldemar Kita. "Je suis en vacances et je n'ai pas d'information. Je viens de l'apprendre, je n'étais pas au courant. Le joueur ne m'a pas prévenu, le club non plus", a pesté le dirigeant dans les colonnes de L'Equipe. Alors que le club turc ne va verser que 400 000 euros au joueur au lieu du 1,2 million d'euros prévu, le FCN réfléchira aux suites à donner à ce dossier après les fêtes de fin d'année.

