Chelsea : Fabregas, et de deux qui font 100 !

Chelsea : Fabregas, et de deux qui font 10 0 ! « Par Romain Lantheaume - Le 31/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Remplaçant de luxe cette saison à Chelsea, le milieu de terrain Cesc Fabregas (29 ans, 10 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a néanmoins débuté la rencontre face à Stoke City (4-2) samedi dans le cadre de la 19e journée de Premier League. L’occasion pour l’Espagnol de signer deux nouvelles passes décisives pour atteindre le total impressionnant de 100 assists dans le championnat anglais ! Dans l'histoire de la Premier League, seuls Wayne Rooney (101), Frank Lampard (102) et Ryan Giggs (162) devancent désormais l’ancien Gunner. Mais le Blue n’aura mis que 293 matchs pour atteindre ce total contre 367 pour Giggs, 445 pour Rooney et 559 pour Lampard. Impressionnant !

