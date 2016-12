PSG : Kluivert et sa collaboration avec Emery Par Romain Lantheaume - Le 31/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très critiqué depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en tant que directeur du football en début de saison, Patrick Kluivert se distinguerait notamment par plusieurs mésententes avec l’entraîneur francilien, Unai Emery, dans les dossiers Ricardo Rodríguez (Wolfsburg) et Lucas Alario (River Plate) (voir ici). Mais le Néerlandais l’assure, la relation de travail entre les deux dirigeants est avant tout basée sur la communication. "Je discute beaucoup avec Emery, j'entends ses souhaits, et si je trouve un joueur adapté, je regarde si le club a le budget pour. Si tout le monde est d'accord, alors je commence les négociations, a expliqué l’ancien Barcelonais au journal Telegraaf. Dès que j'ai fini avec le club vendeur et l'agent ou l'avocat du joueur, je transmets tout aux personnes rédigeant les contrats." Le PSG a signé sa première recrue hivernale en déboursant 42 millions d’euros (hors bonus) pour l’ailier de Wolfsburg, Julian Draxler. Le PSG a signé sa première recrue hivernale en déboursant 42 millions d’euros (hors bonus) pour l’ailier de Wolfsburg, Julian Draxler.

