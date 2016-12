Rennes : Ntep s'éloigne de l'OM... « Par Romain Lantheaume - Le 31/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin prochain, l’ailier du Stade Rennais, Paul-Georges Ntep (24 ans, 15 matchs et 2 buts en L1 cette saison), va soit prolonger, soit quitter le club breton cet hiver afin de ne pas partir gratuitement. Ce samedi, L’Equipe indiquait que la piste la plus chaude pour un transfert en janvier mène du côté de l’Olympique de Marseille. Mais l’international tricolore a sérieusement compromis cette rumeur en lançant sur son compte Twitter : "En 2017, il faudra arrêter de croire à tout ce qu’on vous dit dans les journaux quand même !" Dans le même temps, le média Sport365 affirme que la tendance est clairement à une prolongation de l’ancien Auxerrois chez les Rouge et Noir. Dans la foulée, Ntep pourrait être vendu à un club allemand qui le prêterait ensuite à Rennes jusqu’en fin de saison. Le mois de janvier s’annonce agité pour le natif de Douala ! Dans le même temps, le média Sport365 affirme que la tendance est clairement à une prolongation de l’ancien Auxerrois chez les Rouge et Noir. Dans la foulée, Ntep pourrait être vendu à un club allemand qui le prêterait ensuite à Rennes jusqu’en fin de saison. Le mois de janvier s’annonce agité pour le natif de Douala !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+