Ang. : un Chelsea record, Pogba sauve MU

Chelsea continue d'engranger ! Leaders incontestés de Premier League, les Blues ont enregistré une 13e victoire d'affilée dans le championnat anglais ce samedi contre Stoke City (4-2) à l'occasion de la 19e journée de Premier League. Jusqu'à présent, seul Arsenal avait réussi une telle série sur une même saison en 2001-2002 !

Parfois malmenés et rejoints deux fois au score malgré l'ouverture du score de Cahill (34e), les hommes d'Antonio Conte ont puisé dans leur mental pour reprendre les devants sur un doublé de Willian (57e, 65e), puis Diego Costa a inscrit le but du break (85e). Chelsea compte respectivement neuf et dix points d'avance sur Liverpool et Manchester City qui s'affrontent à 18h30.

Grâce à des buts tardifs des Français Martial (86e) et Pogba (87e), Manchester United termine bien l'année en renversant Middlesbrough (2-1) pour signer une 5e victoire consécutive. Un but de Slimani permet également à Leicester de se défaire de West Ham (1-0) et de renouer avec le succès après 3 matchs sans victoire.