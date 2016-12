Valence : Prandelli taille les dirigeants

Démissionnaire de son poste d'entraîneur du FC Valence, Cesare Prandelli n'a pas été épargné par le directeur de la communication du club espagnol, Anil Murthy (voir brève de 12h34). L'Italien n'a pas tardé à répliquer en mettant le doigt là où ça fait mal.

"La ville de Valence a toujours eu un bon feeling avec moi et par respect pour les fans, j'ai pris la décision adéquate. Je ne voulais pas continuer comme cela, j'ai préféré renoncer à une somme importante d'argent et partir la tête haute en sachant que j'ai fait tout mon possible, a assuré le Transalpin devant la presse. J'ai essayé dès le début de changer certaines choses. Ce club est géré par des gens attachés aux chiffres. Mais le football va plus loin que les maths. Il faut de la passion et des sentiments. Je savais que ce n'était pas une mission facile, mais j'ai tenté le coup et nous en sommes là aujourd'hui."

Pour rappel, Valence pointe à une piètre 17e place de Liga.