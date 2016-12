Tottenham : combien vaut Dele Alli « Par Youcef Touaitia - Le 31/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Incontournable à Tottenham, le milieu de terrain Dele Alli (20 ans, 17 matchs et 6 buts en Premier League cette saison) a vu son nom circuler du côté du Paris Saint-Germain. Sauf que l'international anglais coûte cher, très cher. En effet, l'entraîneur Mauricio Pochettino a évoqué une somme de 60 millions d'euros si un club souhaite s'attacher les services de son joueur. "S’il vaut 60 millions d'euros ? Oui, pourquoi pas ? Aujourd’hui, Dele Alli montre une qualité, un talent qu’il est difficile de trouver en Europe à 20 ans. Il ne fait aucun doute qu’il est et sera l’un des meilleurs joueurs d’Angleterre dans les 10, 12 ans à venir. Et l’Angleterre représente l’Europe, et peut-être le monde aussi", a estimé l'Argentin en conférence de presse. Un montant tout de même très élevé pour un joueur qui doit encore confirmer sa belle première saison en professionnel. Un montant tout de même très élevé pour un joueur qui doit encore confirmer sa belle première saison en professionnel.

