Divers : des nouvelles d'Abdoun

Libre depuis la fin de son contrat avec le club grec du PAE Veria, le milieu offensif Djamel Abdoun (30 ans) cherche un nouveau challenge. L'Algérien en a profité pour envoyer un message aux équipes de Ligue 1, où il estime avoir sa place dans la plupart d'entre elles malgré la réticence de ces dernières à lui donner une nouvelle chance.

"Je sais qu'on n'aime pas les joueurs à caractère. Que voulez-vous que je fasse ? On m'a collé une étiquette de joueur à problèmes depuis mes vingt ans... Les choses évoluent, je ne suis plus le même. Je sais que ce n'est pas sportif, a commenté l'ancien Nantais pour France Football. En pleine bourre, je joue quasiment dans n'importe quel club de L1 sauf les trois ou quatre gros, et encore... Je n'étais pas ridicule en C1, c'est juste une question de confiance, et de sensation."

Avis aux clubs intéressés.