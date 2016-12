PSG : Tottenham et Dortmund sur Augustin « Par Youcef Touaitia - Le 31/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si le Paris Saint-Germain recherche activement un attaquant supplémentaire pour suppléer Edinson Cavani, l'avenir de Jean-Kévin Augustin (19 ans, 10 apparitions et 1 but en L1 cette saison) reste lui en suspens. Beaucoup trop moyen lors de ses nombreuses entrées en jeu depuis le coup d'envoi de l'exercice, le jeune avant-centre pourrait quitter le club de la capitale cet hiver. Selon L'Equipe, deux clubs se seraient déjà positionnés pour recruter le champion d'Europe U19 : Tottenham et le Borussia Dortmund. Le quotidien sportif assure que la formation allemande pourrait prochainement proposer une offre au PSG, plutôt partant pour un prêt afin qu'Augustin s'aguerrisse avant de revenir dans la capitale avec plus d'expérience. Reste à savoir quelle est la volonté du joueur, qui n'a que très peu de chances de s'imposer dans ce Paris à l'heure actuelle. Reste à savoir quelle est la volonté du joueur, qui n'a que très peu de chances de s'imposer dans ce Paris à l'heure actuelle.

