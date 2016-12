OM : à l'assaut de Feghouli ?

OM : à l'assaut de Feghoul i ? « Par Youcef Touaitia - Le 31/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pas un jour ne passe sans qu'une nouvelle rumeur concernant le mercato hivernal de l'Olympique de Marseille ne sorte. Ce samedi, L'Equipe nous informe que la direction phocéenne serait entrée dans la danse pour recruter l'ailier de West Ham, Sofiane Feghouli (27 ans, 7 apparitions en Premier League cette saison). Débarqué du FC Valence l'été dernier, l'Algérien peine à se frayer une place dans le onze de départ de Slaven Bilic, la faute à une blessure de longue durée qui lui a fait rater une majeure partie du début de saison. Le quotidien sportif annonce que les dirigeants olympiens souhaiteraient profiter des déboires du Fennec pour l'attirer dans le sud de la France. Seul bémol : Feghouli disputera la CAN 2017 et sera indisponible durant plusieurs semaines. Un frein considérable dans d'éventuelles négociations. Le quotidien sportif annonce que les dirigeants olympiens souhaiteraient profiter des déboires du Fennec pour l'attirer dans le sud de la France. Seul bémol : Feghouli disputera la CAN 2017 et sera indisponible durant plusieurs semaines. Un frein considérable dans d'éventuelles négociations.

