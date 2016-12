Liverpool : Henderson trouve Klopp fantastique « Par Youcef Touaitia - Le 31/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Plus d'un an après son arrivée à Liverpool, Jürgen Klopp a pris la mesure de son rôle d'entraîneur. S'il fait quasiment l'unanimité, l'Allemand plaît en tout cas au capitaine des Reds, Jordan Henderson (26 ans, 18 matchs et 1 but en Premier League cette saison), dithyrambique à son sujet. "C'est un entraîneur fantastique. Une grande personne. Il y a une très bonne ambiance dans le vestiaire. Son approche tactique est remarquable. Je suis sûr que ce sera de mieux en mieux et que ce sera une très grande réussite. Il est toujours à la recherche de la perfection et il essaye de gagner des trophées. C'est l'objectif final", a estimé l'Anglais en conférence de presse. Pas sûr que Mamadou Sakho, boycotté par le coach germanique, pense la même chose... Pas sûr que Mamadou Sakho, boycotté par le coach germanique, pense la même chose...

