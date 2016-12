EdF : la précision de Deschamps pour Benzema « Par Eric Bethsy - Le 31/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- A nouveau sélectionnable en équipe de France, Karim Benzema (29 ans, 81 sélections et 27 buts), mis en examen dans l’affaire Mathieu Valbuena, est toujours écarté par le sélectionneur Didier Deschamps. Le technicien serait-il encore affecté par les mots de son attaquant qui l’avait accusé d’avoir "cédé sous la pression d’une partie raciste de la France" avant l’Euro 2016 ? "Ce n’est pas ça le déclencheur, il y a eu d’autres choses qui ont déclenché, bien pires que ça, a assuré DD au micro d’Infosport+. Que ce soit Karim ou un autre qui ont à faire des articles ou des interviews qui disent des choses, il y en a eu avant, il y en aura après. Je prends beaucoup de recul par rapport à ça. (...) Quand je suis en équipe de France, je me coupe de tout ça même si j’ai des obligations médiatiques. Je n’écoute pas, je ne lis pas et je reste avec mes idées par rapport à ce que je vois en interne. (...) Il faut faire avec et ça ne m’empêche pas de dormir." Une manière de répéter que l’absence du buteur du Real Madrid est liée à un choix uniquement sportif. Une manière de répéter que l’absence du buteur du Real Madrid est liée à un choix uniquement sportif.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+