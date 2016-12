Man Utd : Mourinho et la course au titre « Par Eric Bethsy - Le 31/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sur une série de quatre victoires consécutives en Premier League, Manchester United compte tout de même 13 points de retard sur le leader Chelsea. Lucide, le manager José Mourinho a donc refusé d’évoquer le titre avant d’affronter Middlesbrough ce samedi (16h) pour le compte de la 19e journée. "Je ne m'intéresse pas à la course au titre, je suis en course pour gagner le match de samedi et je pense que nous avons de bonnes chances pour cela, a réagi le Portugais. C'est notre objectif et je ne vois pas plus loin que cela. Je ne suis pas intéressé par les autres équipes, juste nous." A moins d’un improbable scénario, les Red Devils peuvent effectivement faire une croix sur la première place. A moins d’un improbable scénario, les Red Devils peuvent effectivement faire une croix sur la première place.

