PSG : Aurier en contact avec le Milan AC !

Le FC Barcelone n’est pas le seul grand d’Europe intéressé par Serge Aurier (24 ans, 11 matchs en L1 cette saison) pour l’été prochain. Selon L’Equipe, le Milan AC serait également sur le coup ! En effet, le club lombard aurait pris contact avec le latéral droit du Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines.

Et les Rossoneri seraient prêts à miser gros grâce à leurs futurs investisseurs chinois qui, selon la presse italienne, prévoient une enveloppe de 350 millions d’euros pour le prochain mercato estival ! Reste à savoir si l’Ivoirien sous contrat jusqu’en 2019 ouvrira la porte à un départ, lui qui pourrait en profiter pour fuir sa réputation dans l’Hexagone. Quant au PSG, il n’est pas certain que les dirigeants retiennent l’ancien Toulousain.

Pour commencer, son concurrent Thomas Meunier (25 ans, 11 matchs et 1 but en L1 cette saison) a prouvé qu’il avait les épaules pour être titulaire. De plus, le club francilien pourrait être tenté de faire de la place à Youssouf Sabaly (23 ans), actuellement prêté à Bordeaux, et au jeune Alec Georgen (18 ans). L’été 2017 s’annonce mouvementé pour Aurier...