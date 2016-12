Divers : Pierre Ménès raconte son calvaire « Par Youcef Touaitia - Le 30/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Gravement malade, le consultant de Canal+ Pierre Ménès a récemment subi une greffe d'un foie et d'un rein. Sur le chemin de la guérison, le journaliste a raconté son calvaire au cours de ces derniers mois. "On a décelé que mon foie et mon rein étaient très malades et que je devais subir une greffe simultanée des deux organes. J'étais devenu un légume, complètement un légume. Les seuls moments de joie de ma semaine, c'était d'aller aux séances de dialyse de l'hôpital américain. Je ne pouvais plus marcher, je ne dormais plus la nuit, c'était horrible", a confié le consultant du Canal Football Club à Europe 1. "J'ai été bien placé à partir du 20 octobre, et j'ai été greffé le 12 décembre. Si j'avais été greffé un mois plus tôt, je serais arrivé dans un état de délabrement moins avancé. Pour certains malades, l'attente peut durer jusqu'à 10 ans. Quand on souffre d'une pathologie rein-foie, on est prioritaire, a assuré un Ménès, en sanglots. La mort peut donner la vie. Sans cette greffe, je serais mort aujourd'hui. L'opération s'est très bien passée. J'ai des excellents résultats médicaux. (...) Aujourd'hui je tente de remarcher sur mes jambes, c'est extrêmement dur, extrêmement pénible, mais il faut en passer par là pour que je puisse rentrer chez moi." Bon rétablissement à lui ! Ecoutez le témoignage de Pierre Ménès par Europe 1 (après la pub éventuelle)



