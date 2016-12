Real : les ambitions de CR7 pour 2017 « Par Youcef Touaitia - Le 30/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur de la Ligue des Champions et de l'Euro, l'attaquant Cristiano Ronaldo (31 ans, 11 matchs et 10 buts en Liga cette saison) a vécu une année 2016 exceptionnelle. Mais le joueur du Real Madrid et du Portugal n'entend pas s'arrêter en si bon chemin et espère continuer sur sa lancée en 2017. "J'ai vécu une année de rêve, que ce soit avec le Real Madrid ou la sélection portugaise. C'est une année inoubliable, aussi bien individuellement que collectivement. Je suis vraiment content. J'espère que 2017 sera une année aussi riche, avec beaucoup de titres et de joie", a commenté le quadruple Ballon d'Or au micro de Real Madrid TV. Pourquoi pas une quatrième Ligue des Champions pour CR7 en fin de saison ? Pourquoi pas une quatrième Ligue des Champions pour CR7 en fin de saison ?

