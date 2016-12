Man Utd : Mourinho ne veut pas vendre « Par Youcef Touaitia - Le 30/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que de nombreux joueurs, parmi lesquels Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin, Marouane Fellaini ou encore Memphis Depay, ont longtemps été annoncés sur le départ de Manchester United cet hiver, José Mourinho a fait machine arrière. Présent en conférence de presse, l'entraîneur portugais a annoncé qu'il ne voulait céder aucun joueur lors du prochain mercato, à une exception. "Je ne veux pas vendre de joueurs. Le club et les actionnaires me soutiennent totalement. Mais comme je l'ai dit par le passé, si un joueur n'a pas assez de temps de jeu et veut vraiment partir nous n'avons aucun droit de l'en empêcher si les conditions de son départ sont bonnes pour le club. Le seul joueur que j'autorise à partir en prêt est Sam Johnstone. Il n'a pas joué une minute et il a besoin de jouer", a assuré le Lusitanien. Les joueurs en question souhaiteront-ils rester un peu plus longtemps sur le banc des Red Devils ? Les joueurs en question souhaiteront-ils rester un peu plus longtemps sur le banc des Red Devils ?

