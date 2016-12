Real : la piste Aubameyang enterrée ?

Real : la piste Aubameyang enterré e ? « Par Youcef Touaitia - Le 30/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Incontournable avec le Borussia Dortmund, l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans, 15 matchs et 16 buts en Bundesliga cette saison) n’a jamais caché son envie d’évoluer au Real Madrid. Alors que la formation espagnole est également intéressée par le Gabonais, il se pourrait que les deux parties ne se retrouvent pas... pour le moment. Selon OK Diario, Florentino Pérez ne souhaiterait plus recruter l’ancien Stéphanois en raison de l’intransigeance du vice-champion d’Allemagne, qui réclame 80 millions d’euros pour son buteur. Une somme jugée trop importante par les dirigeants madrilènes, qui ne voudraient pas non plus froisser Cristiano Ronaldo, récemment prolongé jusqu’en juin 2021, d’après le média ibérique. Il faut dire que depuis son arrivée à Madrid, le Portugais n’a jamais vu débarquer un attaquant de premier plan pour évoluer à ses côtés, Karim Benzema ayant rejoint la Maison Blanche en 2009 également. Il faut dire que depuis son arrivée à Madrid, le Portugais n’a jamais vu débarquer un attaquant de premier plan pour évoluer à ses côtés, Karim Benzema ayant rejoint la Maison Blanche en 2009 également.

