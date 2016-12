PSG : un proche confirme l'envie de Jesé « Par Romain Rigaux - Le 30/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- En manque de temps de jeu depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l'été dernier, Jesé (23 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison) pourrait quitter le club de la capitale dès cet hiver. Et comme annoncé ces derniers jours, l'attaquant parisien souhaite bien rejoindre l'UD Las Palmas en prêt. "L'UD Las Palmas pratique un football agréable, le climat est favorable et sa famille est là-bas. Ce ne serait pas un recul, mais un pas en avant. C'est ce qu'il lui faut. Il veut y aller, il me l'a dit", a confié le recruteur qui l'a fait venir au Real Madrid et toujours proche de lui. Pour le moment, le PSG et Las Palmas ne parviennent pas à s'entendre sur la prise en charge du salaire. Des clubs comme Liverpool et l'AS Rome pourraient en profiter. Pour le moment, le PSG et Las Palmas ne parviennent pas à s'entendre sur la prise en charge du salaire. Des clubs comme Liverpool et l'AS Rome pourraient en profiter.

