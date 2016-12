PSG : Zlatan évoque une saison "parfaite" « Par Romain Rigaux - Le 30/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Parti libre du Paris Saint-Germain l'été dernier afin de rejoindre Manchester United, Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 17 matchs et 12 buts en Premier League cette saison) n'a pas toujours été tendre avec le club de la capitale. Mais l'attaquant suédois garde tout de même de bons souvenirs de son passage au PSG, comme sa dernière saison parisienne. "Je commence ma saison pour faire mieux que la saison précédente. Je sais que ma dernière saison était parfaite, donc j’essaie de faire plus que parfait et c’est ce que j’ai fait pendant les quinze dernières années", a confié Zlatan à ESPN. En 2015-2016, Ibrahimovic avait inscrit 50 buts en 51 matchs avec Paris, toutes compétitions confondues. Seuls Luis Suarez (59 buts) et Cristiano Ronaldo (51 buts) avaient fait mieux. En 2015-2016, Ibrahimovic avait inscrit 50 buts en 51 matchs avec Paris, toutes compétitions confondues. Seuls Luis Suarez (59 buts) et Cristiano Ronaldo (51 buts) avaient fait mieux.

