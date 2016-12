Lorient : la CAN, Casoni ne va pas pleurer « Par Romain Lantheaume - Le 30/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- En début d’année, le FC Lorient va devoir se passer de ses deux meilleurs buteurs, le Camerounais Benjamin Moukandjo (28 ans, 15 matchs et 7 buts en L1 cette saison) et le Ghanéen Majeed Waris (25 ans, 17 matchs et 4 buts en L1 cette saison), qui vont probablement prendre part à la CAN 2017 (14 janvier-5 février) avec leur sélection respective. Face à ces absences de poids, l’entraîneur des Merlus, Bernard Casoni, préfère faire bonne figure. "Des joueurs partent à la CAN mais on va faire avec. On ne va pas pleurer. Ça ne sert à rien. On va s’adapter, a expliqué le technicien de 55 ans dans des propos rapportés par RMC. A d’autres de montrer qu’ils peuvent les remplacer, qu’ils peuvent être aussi performants. On avait trouvé un bon duo d’attaque. Il est parti à la CAN. On va essayer d’en retrouver un autre." Difficile tout de même de croire que ces absences ne vont pas handicaper le club breton, dernier au classement avec 20 buts inscrits… Difficile tout de même de croire que ces absences ne vont pas handicaper le club breton, dernier au classement avec 20 buts inscrits…

