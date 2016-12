TFC : Dupraz annonce des recrues « Par Romain Rigaux - Le 30/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une bonne première partie de saison et 9e de Ligue 1, Toulouse compte poursuivre sur sa lancée grâce à quelques renforts lors du prochain mercato hivernal. L'entraîneur toulousain Pascal Dupraz assure qu'au moins deux recrues sont attendues dans la ville rose. "Nous allons recruter dès cet hiver, assure le coach du TFC sur RMC. Parce que le président le permet. Et sans ces efforts financiers, on ne pourrait pas le faire. Donc le président Sadran nous a donné cette bonne nouvelle, qu'il entendait investir dans ce recrutement. On a ciblé les secteurs de jeu où nous sommes, non pas déficients, mais en sous nombre. C'est l'aspect offensif qu'il nous faut renforcer. Il nous faut recruter à ces postes-là pour donner un peu plus de corps à nos divisions offensives. (...) Si je vous dis deux, je ne suis pas loin de la vérité. Si je vous dis trois, c'est vraiment que le président a l'intention de nous faire plaisir et, surtout, de me faire plaisir." Les deux priorités toulousaines se nomment Corentin Jean (Monaco) et Benjamin Jeannot (Lorient). Les deux priorités toulousaines se nomment Corentin Jean (Monaco) et Benjamin Jeannot (Lorient).

